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الجيش الليبى يسيطر على مواقع جديدة شرقى مدينة درنة

الأحد، 27 مايو 2018 02:17 م
الجيش الليبى يسيطر على مواقع جديدة شرقى مدينة درنة قوات الجيش الليبى
أ ش أ
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أفادت مصادر ليبية، اليوم الأحد، بأن الجيش الوطنى الليبى تمكن من السيطرة الكاملة على طريق المصانع وعين بنت ورابش لياس فى منطقة الفتائح شرقى مدينة درنة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها " إن سيطرة الجيش الليبى على مواقع جديدة شرقى مدينة درنة، يضيق الخناق على الجماعات المسلحة المتشددة فى المدينة منذ سنوات"، مضيفة أنه لم يعد لدى المتشددين من تنظيم القاعدة، الذين يتحصنون بالمدينة سوى أجزاء قليلة من تلك المنطقة.


ويأتى ذلك، فيما تتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبى باتجاه منطقة المصانع فى المدينة، مع تراجع مسلحى تنظيم (القاعدة) تحت ضربات المدفعية وغطاء سلاح الجو الليبي.


وتشهد منطقة الفتائح شرقى مدينة درنة منذ صباح - أمس السبت - معارك فى آخر الأجزاء المتبقية فى أيدى المتشددين، والتى تسيطر عليها عناصر ما يسمى "مجلس شورى مجاهدى درنة" .

 


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