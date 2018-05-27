الجيش الليبى يسيطر على معقلين للإرهابيين فى درنة

طرابلس (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطنى الليبى سيطرته الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابى فى مناطق "تمسكت" والقلعة جنوب غرب مدينة درنة.

وقالت مصادر عسكرية ليبية فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، إن جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبي.

كانت "جماعة أنصار الشريعة" القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابى قد سيطرت على المدينة بين عامى 2011 و 2014.. وفى نهاية عام 2014 استولى عليها مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا تنظيم داعش الإرهابى.

وتمكنت قوات الجيش الليبى مؤخرا من فرض السيطرة على مواقع استراتيجية بمحاور القتال، أبرزها الظهر الحمر والحيلة ومنازل بوربيحة والكسارات.