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الجيش الليبى: جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرتنا

الأحد، 27 مايو 2018 09:10 م
الجيش الليبى: جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرتنا أرشيفية
كتب أحمد جمعة - أحمد عبد الرحمن
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قال الجيش الوطنى الليبى، إن جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرة نيران الجيش الليبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى، السيطرة الكاملة على معقل ما يسمى بـ"تنظيم أنصار الشريعة" فى مناطق تمسكت والقلعة جنوبى غرب مدينة درنة.

وأكدت وسائل إعلام ليبية، سيطرة قوات الصاعقة الليبية بشكل كامل على منطقة تمسكت والقلعة جنوب غرب درنة، موضحة أن القوات بدأت فى ملاحقة الإرهابيين الفارين من المنطقة.

وقال مسؤول عسكرى ليبى، إن القوات الخاصة الليبية تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة، مؤكدا أن القوات أنجزت المعركة بأقل الخسائر في صفوف القوات، موضحا أن ثلاثة جنود جرحوا فى المواجهات مع الجماعات المتطرفة.


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