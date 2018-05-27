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الأحد، 27 مايو 2018 10:11 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 27 مايو 2018 09:18 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأحد، على رأسها تطورات إصابة نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح والشكوك حول مشاركته بالمونديال.

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى: تمنياتى بالشفاء العاجل للبطل المصرى محمد صلاح والعودة للملاعب قريبا

محمد صلاح

المنتخب: صلاح لن يشارك فى المباراة الأولى بالمونديال مع أوروجواى.. وكوبر يجهز رمضان صبحى ووردة لخلافته فى الجبهة اليسرى

ماكرون

السيسى يتلقى اتصالاً من "ماكرون" لبحث الأوضاع فى ليبيا

داعش

"جنايات القاهرة" تدرج 241 عضوا بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

5

"الزراعة": البحرين وافقت على إلغاء حظر استيراد الجوافة بداية الموسم الجديد

6

الأرصاد: طقس غد معتدل وأمطار على الوجه البحرى والقاهرة والعظمى 32 درجة

7

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%

8

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الآثار سير العمل فى مشروع المتحف المصرى الكبير

الخطيب

الخطيب يطالب وزير الرياضة بتشكيل لجنة مالية لحصر تبرعات تركى آل الشيخ للأهلى

10

بريطانيا: انقطاع الكهرباء عن 1000 عقار فى البلاد بسبب أم الصواعق

 

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