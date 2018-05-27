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الأحد، 27 مايو 2018 05:57 ص
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اعتقال 6 مطلوبين بينهم عنصران من تنظيم "داعش" وسط الموصل بالعراق

الأحد، 27 مايو 2018 05:00 ص
اعتقال 6 مطلوبين بينهم عنصران من تنظيم "داعش" وسط الموصل بالعراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبورى، السبت، اعتقال 6 مطلوبين بينهم عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابى وسط الموصل.

وقال الجبورى - فى تصريحات متلفزة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مديرية مكافحة إجرام نينوى اعتقلت ستة مجرمين مطلوبين للقضاء، اثنان منهما من عناصر (داعش) وأربعة منهم قاموا بجرائم سرقة"، مضيفًا أنه "تم القبض عليهم فى مناطق الهرمات والطيران فى الجانب الأيمن والخضراء فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، يشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى محافظة نينوى تعلن بين الحين والآخر اعتقال العديد من المطلوبين فى عمليات أمنية.

 


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