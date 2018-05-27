استطلاع: البريطانيون سيصوتون للبقاء فى أوروبا حال إجراء استفتاء آخر

لندن (أ ش أ)

كشف استطلاع جديد للرأى اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستصوت للبقاء فى الاتحاد الأوروبى إذا تم إجراء استفتاء جديد.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن رئيس مؤسسة "يو جوف" لاستطلاعات الرأى بيتر كيلنير، قوله إن نحو مليون ناخب من مؤيدى حزب العمال الذين صوتوا للخروج فى استفتاء عام 2016، سيكون لهم رأى آخر إذا جرى استفتاء جديد.

وأشار إلى أن مؤسسة "يو جوف" لاستطلاعات الرأى أجرت 14 استطلاعا هذا العام، سألت فيه الناخبين عما إذا كان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى صائبا أم مخطئا، مضيفا أن 13 استطلاعا منهم كشف أن البريطانيين قالوا إن القرار كان مخطئا.

وقال المحلل إن هذا يشير إلى وجود توجه بأن البريطانيين غيروا رأيهم حتى ولو كان بشكل بسيط تجاه البريكست.

وذكرت صحيفة "الإندبنتدت" أن جزءا كبيرا من اعتقاد كيلنر يأتى من البيانات التى تظهر أن الناخبين الأكبر سنا كانوا يؤيدون الخروج، فى حين كان الناخبون الأصغر سنا يميلون إلى دعم البقاء.

ويشير كيلنر إلى أن عدد الناخبين المؤيدين للخروج أكثر بنحو 1.3 مليون ناخب من عدد الناخبين المؤيدين للبقاء، وأنه منذ الاستفتاء توفى ما يقرب من 1.2 مليون ناخب، فى حين أن 1.4 مليون شاب دخلوا فى سن الاقتراع، وهذا يعنى أن "الديموجرافيا قد خفضت بالفعل ذلك بأكثر من النصف"، فى إشارة إلى أن الناخبين الأكبر سنا المؤيدين للخروج يتوفون وينضم لقاعدة بيانات الناخبين الشباب المؤيد لبقاء البلاد فى التكتل الأوروبى.