video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: البريطانيون سيصوتون للبقاء فى أوروبا حال إجراء استفتاء آخر

الأحد، 27 مايو 2018 09:28 م
استطلاع: البريطانيون سيصوتون للبقاء فى أوروبا حال إجراء استفتاء آخر بريكست وتيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف استطلاع جديد للرأى اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستصوت للبقاء فى الاتحاد الأوروبى إذا تم إجراء استفتاء جديد.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن رئيس مؤسسة "يو جوف" لاستطلاعات الرأى بيتر كيلنير، قوله إن نحو مليون ناخب من مؤيدى حزب العمال الذين صوتوا للخروج فى استفتاء عام 2016، سيكون لهم رأى آخر إذا جرى استفتاء جديد.

وأشار إلى أن مؤسسة "يو جوف" لاستطلاعات الرأى أجرت 14 استطلاعا هذا العام، سألت فيه الناخبين عما إذا كان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى صائبا أم مخطئا، مضيفا أن 13 استطلاعا منهم كشف أن البريطانيين قالوا إن القرار كان مخطئا.

وقال المحلل إن هذا يشير إلى وجود توجه بأن البريطانيين غيروا رأيهم حتى ولو كان بشكل بسيط تجاه البريكست.

وذكرت صحيفة "الإندبنتدت" أن جزءا كبيرا من اعتقاد كيلنر يأتى من البيانات التى تظهر أن الناخبين الأكبر سنا كانوا يؤيدون الخروج، فى حين كان الناخبون الأصغر سنا يميلون إلى دعم البقاء.

ويشير كيلنر إلى أن عدد الناخبين المؤيدين للخروج أكثر بنحو 1.3 مليون ناخب من عدد الناخبين المؤيدين للبقاء، وأنه منذ الاستفتاء توفى ما يقرب من 1.2 مليون ناخب، فى حين أن 1.4 مليون شاب دخلوا فى سن الاقتراع، وهذا يعنى أن "الديموجرافيا قد خفضت بالفعل ذلك بأكثر من النصف"، فى إشارة إلى أن الناخبين الأكبر سنا المؤيدين للخروج يتوفون وينضم لقاعدة بيانات الناخبين الشباب المؤيد لبقاء البلاد فى التكتل الأوروبى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من الإضرار بالبيئة عقب "بريكست"

وزير الخارجية البريطانى يطالب بمنح "ماى" مزيدا من الوقت فى مفاوضات "بريكست"

تونى بلير: حزب العمال سيدفع ثمنًا باهظًا لرفضه محاربة "بريكست"

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة