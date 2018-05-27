ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شرق سوريا إلى مقتل 9 جنود روس

(أ ف ب)

قتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها بينهم تسعة مقاتلين روس فى هجوم شنه تنظيم داعش قبل أيام على نقطة تجمع لهم فى شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وذكر المرصد أن "مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة أثناء توقفه فى نقطة جنوب غرب الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام بالإضافة إلى تسعة روس بينهم عسكريين ومقاتلين مرتزقة"، فى وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد مقتل أربعة جنود روس جراء الهجوم ذاته.