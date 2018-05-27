إعادة 112 عائلة إلى مناطقهم غربى الأنبار بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن مستشار محافظ الأنبار لشئون النازحين مازن خالد، اليوم الأحد، إعادة 112 عائلة إلى مناطقهم غربى الأنبار.

وقال مازن - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إنه تم إعادة 112 عائلة من مخيمات المدينة السياحية والخالدية ومخيم الكيلو 18، إلى مناطقهم فى قضاء القائم غربى الأنبار.

وفى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة إبطال مفعولها وسط منطقة الشرقاط، أسفرت عن إصابة ضابط واثنين من المنتسبين، مضيفا أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.