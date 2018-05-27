video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إعادة 112 عائلة إلى مناطقهم غربى الأنبار بالعراق

الأحد، 27 مايو 2018 09:40 م
إعادة 112 عائلة إلى مناطقهم غربى الأنبار بالعراق نازحين - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مستشار محافظ الأنبار لشئون النازحين مازن خالد، اليوم الأحد، إعادة 112 عائلة إلى مناطقهم غربى الأنبار.

وقال مازن - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إنه تم إعادة 112 عائلة من مخيمات المدينة السياحية والخالدية ومخيم الكيلو 18، إلى مناطقهم فى قضاء القائم غربى الأنبار.

وفى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة إبطال مفعولها وسط منطقة الشرقاط، أسفرت عن إصابة ضابط واثنين من المنتسبين، مضيفا أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة الكويتية تدين الهجمات الإرهابية بالجزائر وليبيا والعراق وأفغانستان

الاتحاد الأوروبى: نتوقع الإفراج عن الأوكرانيين المحتجزين بشكل غير قانونى بروسيا

العراق

اخبار العراق

الانبار

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة