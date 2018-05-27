إسرائيل تستجيب لطلب تركيا بعدم الاعتراف بإبادة الأرمن

كتب – محمود محيى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تركيا حذرت إسرائيل، مؤخرا، من انها قد تضر بنفسها إذا اعترفت بإبادة الشعب الأرمنى على يد العثمانيين. واعتبر الناطق بلسان وزارة الخارجية فى انقرة أن قيام إسرائيل بالمقارنة بين ما حدث للأرمن فى تركيا عام 1915 والمحرقة النازية لن يجدى لها نفعا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ذلك جاء عقب مصادقة الكنيست نهاية الأبوع الماضى على مشروع قانون قدّم إليها، لعقد جلسة للتصويت على الاعتراف بهذه المذابح، بتأييد 16 نائبا مقابل 10 معارضين.

وتعقيبا على تصريحات الخارجية التركية قال عضو الكنيست إيتسيك شمولى من "المعسكر الصهيونى" الذى بادر الى طرح مشروع القانون الخاص بالاعتراف بإبادة الأرمن إن هناك تأييدا فى الكنيست من أحزاب الحكومة والمعارضة، لسن قانون يعترف بإبادة الأرمن.



العلم التركى والاسرائيلى

وأشار إلى أن العديد من الدول اعترفت بمسؤولية الأتراك عن إبادة الأرمن، ولم تجرأ تركيا على قطع العلاقات الدبلوماسية معها. مضيفا أنه يأمل فى ألا يرضخ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته للرئيس التركى رجب طيب اردوان الذى يقصف مدنيين عزل ويتجرأ على اعطاء المواعظ.

من جهتها استبعدت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد من حزب "البيت اليهودى" أن يسن الكنيست قانونا يعترف بإبادة الأرمن، حيث تشغل شاكيد أيضا منصب رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل فى أعقاب طرد السفير الإسرائيلى من أنقرة، احتجاجا على سقوط شهداء فلسطينيين فى مسيرات العودة فى قطاع غزة، وردت إسرائيل على هذه الخطوة بطرد القنصل التركى فى القدس.