أمريكى يهاجم طلاب مصريين فى مطعم بفلوريدا ويهددهم بسكين وصاعق كهربائى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أمريكى يدعى جون جاى سميث هدد مجموعة من الطلاب المصريين بسكين أمام مطعم "ماكدونالدز" بفلوريدا وقال لهم "هل أنتم أمريكيون؟"، قبل أن يأمرهم بالدخول إلى سيارتهم صائحا: "أنتم لا تستحقون الطعام الأمريكى".

وأضافت الصحيفة التى أطلعت على تقرير الشرطة، أن سميث أخبر رجال الشرطة "أنهم قتلوا ابنى"، فى إشارة إلى دينهم.

وأوضحت الصحيفة، أن الأصدقاء الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 23 عاما كانوا يقفون أمام المطعم فى سان أوجستين فى فلوريدا، عندما لمحهم سميث.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أحد الشباب ويدعى عمر عبد المعطى قوله: "الحقيقة لم ننظر إليه حتى، ولم نرد عليه. بل لم نقل أى شئ، وبعدها قال لنا بعد الأشياء".

ووفقا لتقرير الاعتقال، رفع سميث سكين الجيب خاصته وصاح: "أخروجوا من دولتى..أنتم لا تستحقون طعاما أمريكيا".

وأضاف أحد الطلاب يدعى عمر:" فى هذا الوقت، ظننا أننا سنموت"، موضحا أنهم قالوا لهم إنهم سيغادرون، فذهب إلى شاحنته وأتى بصاعق ليقول لهم "غادروا أسرع".