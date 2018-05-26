وزير الدفاع الكويتى يتوجه للسعودية لتفقد قواته المشاركة فى إعادة الأمل

(أ ش أ)

غادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الكويت اليوم السبت، متوجها إلى السعودية؛ لتفقد القوات الكويتية المشاركة فى عملية (إعادة الأمل).

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة فى وزارة الدفاع - فى بيان صحفى - "إن الزيارة تأتى أيضا لتهنئة القوات الكويتية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

يشار إلى أنه يرافق الشيخ ناصر صباح الأحمد فى هذه الزيارة، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، ووفد عسكرى رفيع المستوى.