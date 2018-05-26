وزير الخارجية البحرينى يستقبل وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى

المنامة (أ ش أ)

استقبل وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، فى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت، وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة دريل ايسا، وضم الوفد كلاً من أعضاء الكونجرس ستيفن لينش وماثيو جياتز، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بأن وزير الخارجية البحرينى رحب بالوفد، وأشاد بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما تشهده من تطور مستمر على الأصعدة كافة ما يعكس ما تمثله هذه العلاقات من أولوية وما تحظى به من اهتمام كبير من قبل البلدين، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على المضى قدمًا بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك على المستويات كافة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين ويلبى طموحات شعبيهما.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الكونجرس الأمريكى عن خالص شكرهم لحفاوة الاستقبال وسعادتهم بلقاء وزير الخارجية البحرينى، مشيدين بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتى تستند إلى أسس من التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

وخلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الأمن والسلم فى المنطقة والعالم.