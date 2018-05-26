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وزير الخارجية الأمريكى: إيران أنفقت أطنانا من المال على برنامجها النووى

السبت، 26 مايو 2018 02:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى: إيران أنفقت أطنانا من المال على برنامجها النووى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن إيران لا تزال غير مؤهلة لامتلاك سلاح نووى يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن القومى الأمريكي.

وأضاف بومبيو -فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية الجمعة- "إن النظام الإيرانى كان ينفق أطنانا من المال على برنامجه النووي، وهو أمر لن تسمح به واشنطن".

ولفت إلى عدم وجود مشكلة إذا كانت طهران ترغب فى برنامج سلمى للطاقة النووية، وإلى أن الأمن القومى الأمريكى يضع فى الاعتبار حال الشعب الإيراني، وأن أمريكا قادرة على إحداث التغيير.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تستهدف تغيير النظام الإيرانى ما دام يعمل على تحقيق الأهداف نفسها التى تسعى إليها الولايات المتحدة، وأن واشنطن تستطيع تقديم الدعم المعنوى للشعب الإيرانى الذى تنهب ثرواته لإنفاقها فى سوريا والعراق.

 


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