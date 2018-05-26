"واشنطن بوست" ترصد تأثير محمد صلاح.. وتؤكد: ليفربول تلتف حول مسلم

كتبت ريم عبد الحميد

فى الليلة التى يستعد فيها نادى ليفربول الإنجليزى بقيادة النجم محمد صلاح لمواجهة ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا، رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تأثير صلاح فى مدينة ليفربول.

وفى تقرير بعنوان "فى موسم محمد صلاح، مدينة ليفربول تلف ذراعيها حول مسلم"، تحدثت الصحيفة فى بداية عن مشهد مكة محمد صلاح البالغة من العمر أربع سنوات وهى تركل الكرة مرارا وتحظى بتشجيع الجماهير، ثم تحدثت عن بائع فى وسط المدينة يبيع قمصان وأوشحة محمد صلاح يتحدث عن حب الأطفال الشديد للاعب المصرى وترديد ذلك الشعار فى الملعب قبل أن يجتاح العالم الذى يقول "لو أحرز مرة أخرى سأكون مسلما مرة أخرى".

وتحدثت مع سائق مسلم من أصل جزائرى فى المدينة، روى كيف كان الاندهاش والاستغراب يصيب من يعرفون أنه مسلما من مشجعى الفريق، لكن بعد هذا الموسم أصبحوا يألفون الأمر ويقولون "محمد صلاح: تلك هى الصلة".

وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الأعاجيب فى هذا العالم يمكن أن تأتى من إحراز 32 هدفا فى 38 مباراة بالدورى الإنجليزى كما فعل صلاح ليضاهى إنجاز آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، وتحدثت "واشنطن بوست" عن انفتاح ليفربول على الغرباء، وهو السبب التى يجعلها مفضلة أكثر من لندن وباريس.

وتطرق التقرير إلى التأثير الذى أحدثه صلاح فى طريقة التعامل مع المسلمين فى المدينة، ونقلن عن أحد المسلمين قوله إنه كان هناك الكثير من الكراهية المتعلقة بالدين والحديث عن أنهم جميعا، أى المسلمين، إرهابيين، لكن صلاح غير هذا.

وتقول واشنطن بوست إن أحدا لم يتوقع أيا من هذا عندما وقع ليفربول مع صلاح لثلاثة مواسم فى يونيو الماضى خاصة أنه لم يكن له نفس التأثير عندما لعب فى تشيلسى ، ولم يتخيل أحد أن سيفوز بجوائز لاعب العام.