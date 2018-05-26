مكسيكو سيتى موطن لأكبر اثنين من الباندا العملاقة خارج الصين

رويترز

حديقة حيوان تشابولتيبيك فى مكسيكو سيتى موطن أكبر اثنتين من حيوان الباندا العملاقة سنا إذ تخطيا متوسط العمر المتوقع لهما فى الأسر ويصل إلى 20 عاما ولا زالتا فى صحة جيدة.

وولدت شوان شوان (30 عاما) وشين شين (28 عاما) فى الحديقة بفضل برنامج للتكاثر بدأ قبل عقود حين كان الحيوان المحبوب على شفا الانقراض.

ويعزو المسؤولون فى المدينة طول عمر الاثنتين لتوافر بيئة طبيعية لهما فى الحديقة ونبات البامبو لاسيما الذى يزرع فى تشابولتيبيك.

تشابولتيبيك واحدة من عدد قليل من حدائق الحيوانات التى تجمع بين الباندا العملاقة من الصين والباندا الحمراء.

وفى سياق متصل طلبت اليابان من الحكومة الصينية مارس الماضى إقراضها عددا من حيوان الباندا العملاق.

ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عن المصادر، قولها، إن الجانب اليابانى يأمل فى أن توافق الصين على هذا الطلب لتحسين العلاقات وذلك فى ظل الاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين البلدين.