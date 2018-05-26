مقتل مسئول أمنى بمحافظة صلاح الدين العراقية إثر انفجار عبوة ناسفة

بغداد(أ ش أ)

لقى مدير شرطة مدينة العلم بمحافظة صلاح الدين العراقية مصرعه اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات تفتيش منطقة مطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن القوات الأمنية العراقية، قامت بعملية واسعة لتعقب عناصر من داعش فى منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، وأسفرت عن مقتل مدير شرطة مدينة العلم العميد محمد حماش الجبورى .

وفى نفس السياق، أعلن مصدر أمنى فى شرطة محافظة نينوى العراقية القبض على ثلاثة دواعش تسللوا داخل بلدة بادوش (30 كم شمال غرب الموصل)، وقال المصدر أن القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة دواعش من خلال معلومات استخباراتية أفادت بوجودهم داخل البلدة.

من ناحية أخرى نفت قيادة شرطة ديالى،اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود ألف مسلح من تنظيم داعش الإرهابى فى أطراف ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة .

وقال المتحدث الإعلامى باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية إن "الأوضاع الأمنية فى أطراف جلولاء مستقرة وتحت السيطرة الأمنية ونشاط خلايا (داعش) محدودة جدا واعدادها قليلة للغاية " .

وأضاف العطية،أن"ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود الف من مسلحى داعش، فى أطراف جلولاء مبالغ به وهو محاولة لترهيب الأهالى والإساءة إلى الأوضاع الأمنية"، مؤكدا أن كل التقارير الاستخبارية الرسمية تؤكد بأن خلايا (داعش) فى أطراف جلولاء اعدادهم قليلة جدا وهم مطاردون من قبل القوات الأمنية .