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معهد دراسات فرنسى: انخفاض جديد فى شعبية إيمانويل ماكرون بنسبة 3%

السبت، 26 مايو 2018 10:46 ص
معهد دراسات فرنسى: انخفاض جديد فى شعبية إيمانويل ماكرون بنسبة 3% الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


كتب: أحمد علوى
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انخفضت شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى أدنى مستوياتها خلال فترة ولايته، ببلوغ عدد الراضين عن جهوده لأقل من 40% فقط خلال شهر مايو الجارى.

 

وأشار معهد دراسات الرأى العام "بى فى ايه"، فى استطلاعه الشهرى، إلى أن "نسبة الرضا عن أداء ماكرون انخفضت بنسبة 3% عن أبريل".

 

وكان مستوى الرضا عن رئيس الدولة الفرنسية، حين تولى منصبه فى مايو 2017 تحديدا، قد سجل 62%، بينما ارتفع عدد الغاضبين من قراراته إلى 56%، وخاصة بعد الإصلاحات التى أعلن عنها، والتى تمس قطاعات العمال والمعلمين  والمعاشات.

 


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