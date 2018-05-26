معهد دراسات فرنسى: انخفاض جديد فى شعبية إيمانويل ماكرون بنسبة 3%

كتب: أحمد علوى

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى أدنى مستوياتها خلال فترة ولايته، ببلوغ عدد الراضين عن جهوده لأقل من 40% فقط خلال شهر مايو الجارى.

وأشار معهد دراسات الرأى العام "بى فى ايه"، فى استطلاعه الشهرى، إلى أن "نسبة الرضا عن أداء ماكرون انخفضت بنسبة 3% عن أبريل".

وكان مستوى الرضا عن رئيس الدولة الفرنسية، حين تولى منصبه فى مايو 2017 تحديدا، قد سجل 62%، بينما ارتفع عدد الغاضبين من قراراته إلى 56%، وخاصة بعد الإصلاحات التى أعلن عنها، والتى تمس قطاعات العمال والمعلمين والمعاشات.