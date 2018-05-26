مصرع 23 شخصا وإصابة 21 آخرين فى تصادم حافلة بجرار زراعى غرب أوغندا

كمبالا (أ ش أ)

أكدت السلطات الأوغندية اليوم السبت، مصرع 23 شخصا وإصابة 21 آخرين، إثر حادث تصادم حافلة ركاب بجرار زراعى فى مقاطعة كيرياندونجو غربى أوغندا.

ونقلت صحيفة (ديلى مونيتور) الأوغندية عن المتحدث باسم الشرطة قوله، إن الحادث وقع فى قرية ناندا التابعة للإقليم، فيما تشير التحقيقات إلى أن سبب الحادث هو سرعة الجرار الزراعى وعدم وجود إضاءة به، حيث اصطدمت به الحافلة من الخلف قبل أن ينقلب ويصطدم بشاحنة بضائع قادمة فى الاتجاه المعاكس.

وأشار المتحدث إلى أن 19 شخصا لقوا مصرعهم على الفور فى موقع الحادث بينهم سائقى المركبات الثلاث، ونقل 25 مصابا إلى مستشفى كيرياندونجو، فيما أعلنت المستشفى لاحقا عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 23 شخصا، بعد وفاة أربعة من المصابين متأثرين بإصاباتهم.