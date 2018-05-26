مؤسسة حقوقية: الاحتلال يستخدم القوة المميتة رغم الإدانة الدولية لجرائمه

رام الله (أ ش أ)

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ما زالت تستخدم القوة المفرطة والمميتة فى تعاملها مع المتظاهرين بغزة، على الرغم من إدانة المجتمع الدولى لجرائم الاحتلال المرتكبة بحق مسيرات العودة.

واستنكرت الضمير - فى بيان صحفى - استمرار للجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، مؤكدة أنها سوف تستخدم كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبى الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين فى غزة.

وكان 109مواطنين أصيبوا مساء الجمعة بجروح مختلفة أثناء مشاركتهم فى فعاليات الجمعة التاسعة لمسيرة العودة وكسر الحصار فى قطاع غزة.

وارتقى 116 فلسطينيا وأصيب أكثر من 13290 آخرين بجروح متفاوتة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المتظاهرين السلميين المشاركين فى مسيرات العودة منذ بدء فعالياتها فى الثلاثين من مارس، بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.