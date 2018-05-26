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كولومبيا ستصبح أول "شريك عالمى" من أمريكا اللاتينية للحلف الأطلسى

السبت، 26 مايو 2018 06:59 ص
كولومبيا ستصبح أول "شريك عالمى" من أمريكا اللاتينية للحلف الأطلسى خوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا
بوجوتا (أ ف ب)
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أعلن رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس، الجمعة، أن بلاده ستحصل رسميا الأسبوع المقبل فى بروكسل على وضع "الشريك العالمى" للحلف الأطلسى، فى سابقة لبلد من أميركا اللاتينية.

وقال سانتوس فى كلمة متلفزة "سنرسى رسميا فى بروكسل الأسبوع المقبل، وهذا فى غاية الأهمية، دخول كولومبيا إلى الحلف الأطلسى فى فئة الشريك العالمي. سنكون الدولة الوحيدة من أميركا اللاتينية التى تحظى بهذا الامتياز".

وأكد سانتوس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2016 تكريما لجهوده لوضع حد لنصف قرن من الحرب الأهلية فى بلاده، أن الانضمام إلى الحلف الأطلسى "يحسن صورة كولومبيا" و"يسمح لها بلعب دور أكبر بكثير على الساحة الدولية".

وأوضح خبير العلاقات الدولية رافاييل بينييروس لوكالة فرانس برس أن وضع "الشريك العالمي" للحلف الأطلسى يعنى أن يكون البلد "فى تحالف استراتيجى يقوم على التعاون العسكري".

وأضاف الخبير الذى يدرس فى جامعة "إكسترنادو" فى بوجوتا أن هذا النوع من الشراكة أنشئ "لإقامة تحالفات استراتيجية خارج" أوروبا والولايات المتحدة وكندا بهدف الحفاظ على السلام العالمي، ولفت إلى أن هذا النوع من الانضمام لا يعنى بالضرورة أن كولومبيا ستشارك فى عمليات عسكرية يقوم بها الحلف.

 


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