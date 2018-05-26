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فرنسا تدين هجوم بنغازى..وتؤكد وقوفها بجانب القوات الليبية المكافحة للإرهاب

السبت، 26 مايو 2018 06:19 ص
فرنسا تدين هجوم بنغازى..وتؤكد وقوفها بجانب القوات الليبية المكافحة للإرهاب هجوم بنغازى
باريس أ ش أ
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أعربت فرنسا، الجمعة، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابى الذى ضرب قلب بنغازى، متقدمة بالتعازى لأسر الضحايا وللسلطات والشعب الليبي.

وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - وقوفها بإصرار فى هذه المحنة بجانب ليبيا وعزمها مواصلة تشكيل جبهة مشتركة مع كل القوى الليبية المكافحة للإرهاب.

وأضافت أن هذا الهجوم الجبان يذكر بالحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسى فى ليبيا عبر تنظيم انتخابات وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة سلطة مدنية، واصفة هذه الخطوات بأنها الطريق الوحيد لضمان أمن الليبيين واستقرار البلاد بشكل دائم.

كما دعت فرنسا إلى تكثيف الجهود فى هذا الاتجاه من جانب المجتمع الدولى لدعم الليبيين، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من كل الشركاء الدوليين لليبيا لا سيما دول المنطقة.

 


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