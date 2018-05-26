طهران: محاكمة موظفة إغاثة بريطانية إيرانية بتهم أمنية جديدة

رويترز

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن موسى غضنفر آبادى رئيس المحكمة الثورية فى طهران أن نازانين زاغارى راتكليف موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية التى حكم عليها بالسجن خمس سنوات فى إيران ستواجه محاكمة ثانية بتهم جديدة.

وقالت الوكالة "غضنفر آبادى قال إن الاتهام بحق زاغارى فى قضية جديدة تتعلق بالأمن لكنه لم يقل إن كانت تجسس أم تهمة أخرى".

وتواجه المرأة البريطانية نازانين زاغارى راتكليف المعتقلة فى إيران بعقوبة 5 سنوات سجن إدانة أخرى بعد مثولها أمام محكمة إيرانية لمواجهة اتهامات جديدة بـ"نشر دعاية ضد الدولة".

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، عن زوجها ريتشارد راتكليف أن جلسة المحاكمة الأخيرة التى حضرتها زوجته، السبت الماضى، عقدت فى غياب محاميها الذى تم منعه من الحضور.

وقال ريتشارد إن زوجته ناشدت القاضى الإيرانى التحلى بالرأفة حيالها وطالبت بإطلاق سراحها من أجل ابنتها، التى تتم 4 أعوام فى يونيو المقبل، نافية الاتهامات الجديدة الموجهة إليها، لكن القاضى أخبرها بأن تتوقع إدانة جديدة.