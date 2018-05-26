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طائرات جيه-15 الصينية تستكمل هبوطا ليليا ضمن حملة تحديث الجيش

السبت، 26 مايو 2018 08:59 ص
طائرات جيه-15 الصينية تستكمل هبوطا ليليا ضمن حملة تحديث الجيش طائرات حربيه صينية -أرشيفية
رويترز
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قالت صحيفة (تشاينا ديلى) الرسمية الصينية إن طيارين مقاتلين نفذوا، اليوم السبت، هبوطا ليليا على أول حاملة طائرات تملكها الصين وذلك فى أحدث إشارة إلى حملة بكين لتحديث قواتها المسلحة.

ونقلت الصحيفة الرسمية عن شريط مسجل نشرته البحرية الصينية إن الطيارين الذين يقودون طائرات من طراز جيه-15 هبطوا ليلا على حاملة الطائرات لياونينج. وأضافت الصحيفة أن الهبوط كان مناورة معقدة مثلت "وثبة كبرى صوب اكتساب قدرة قتالية كاملة".

ولدى الصين خطط طموح لتحديث قواتها المسلحة بينما تعزز وجودها فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وحول تايوان التى تتمتع بحكم ذاتى وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

 

 


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