صور.. رئيس الوزراء اليابانى يصل موسكو للقاء الرئيس الروسى

صور.. رئيس الوزراء اليابانى يصل موسكو للقاء الرئيس الروسىالسبت، 26 مايو 2018 02:52 م
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
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وصل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو حيث من المقرر أن يلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الكرملين، جاء ذلك عقب حضور آبى منتدى اقتصادى دولى بمدينة "سان بطرسبرج" الروسية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن القمة التى سيعقدها الزعيمان فى وقت لاحق اليوم ستكون الأولى منذ فوز الرئيس الروسى بالانتخابات الرئاسية فى شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يركز آبى خلال محادثاته مع بوتين على تحقيق تقدم ملموس فى الأنشطة الاقتصادية المشتركة على الجزر الأربع المتنازع عليها بين البلدين.
كما يعتزم آبى أيضا مناقشة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتى يجرى تنسيقها مرة أخرى بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلغائها.
وصول رئيس الوزراء اليابانى
جانب من وصول شينزو آبى
ماسم استقبال شينزو آبى
مراسم وصول شينزو آبى
وصول شينزو آبى روسيا
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