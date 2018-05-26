video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس الوزراء اليابانى يصل موسكو للقاء الرئيس الروسى

السبت، 26 مايو 2018 02:52 م
صور.. رئيس الوزراء اليابانى يصل موسكو للقاء الرئيس الروسى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو حيث من المقرر أن يلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الكرملين، جاء ذلك عقب حضور آبى منتدى اقتصادى دولى بمدينة "سان بطرسبرج" الروسية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن القمة التى سيعقدها الزعيمان فى وقت لاحق اليوم ستكون الأولى منذ فوز الرئيس الروسى بالانتخابات الرئاسية فى شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يركز آبى خلال محادثاته مع بوتين على تحقيق تقدم ملموس فى الأنشطة الاقتصادية المشتركة على الجزر الأربع المتنازع عليها بين البلدين.

كما يعتزم آبى أيضا مناقشة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتى يجرى تنسيقها مرة أخرى بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلغائها.

وصول رئيس الوزراء اليابانى
وصول رئيس الوزراء اليابانى

 

جانب من وصول شينزو آبى
جانب من وصول شينزو آبى

 

ماسم استقبال شينزو آبى
ماسم استقبال شينزو آبى

 

مراسم وصول شينزو آبى
مراسم وصول شينزو آبى

 

وصول شينزو آبى روسيا
وصول شينزو آبى روسيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس وزراء اليابان يشارك فى إهداء بطلة أولمبية روسية كلبا

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

موسكو

روسيا




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

محمد صلاح يحلم بمعانقة المجد الأوروبى مع ليفربول أمام ريال مدريد

محمد صلاح يحلم بمعانقة المجد الأوروبى مع ليفربول أمام ريال مدريد

مش بس للشتا البوت مكمل معانا.. 10 أشكال مختلفة اختارى منها

مش بس للشتا البوت مكمل معانا.. 10 أشكال مختلفة اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة