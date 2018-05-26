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السبت، 26 مايو 2018 07:17 م
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روسيا وموزمبيق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 26 مايو 2018 06:00 م
روسيا وموزمبيق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن الوزير سيرجى لافروف، سيتلقى مع نظيره الموزمبيقى خوسيه باتشيكو، بعد غد الاثنين، لبحث عدة قضايا مهمة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية عن بيان أصدرته الخارجية الروسية، أن وزيرى الخارجية سيناقشان، خلال اجتماعهما، نتائج الجلسة الناجحة التى عقدتها اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتقنى والفنى والعلمى بينهما الشهر الماضى فى عاصمة موزمبيق مابوتو.

وأكدت الخارجية الروسية أن موزمبيق تعتبر شريكا رئيسيا لروسيا فى القارة الأفريقية، مضيفة أن موسكو أعربت عن تقديرها الشديد للعلاقات الودية مع مابوتو.

 


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