روسيا وموزمبيق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن الوزير سيرجى لافروف، سيتلقى مع نظيره الموزمبيقى خوسيه باتشيكو، بعد غد الاثنين، لبحث عدة قضايا مهمة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية عن بيان أصدرته الخارجية الروسية، أن وزيرى الخارجية سيناقشان، خلال اجتماعهما، نتائج الجلسة الناجحة التى عقدتها اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتقنى والفنى والعلمى بينهما الشهر الماضى فى عاصمة موزمبيق مابوتو.

وأكدت الخارجية الروسية أن موزمبيق تعتبر شريكا رئيسيا لروسيا فى القارة الأفريقية، مضيفة أن موسكو أعربت عن تقديرها الشديد للعلاقات الودية مع مابوتو.