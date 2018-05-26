روسيا تشارك فى مناورات دول "معاهدة الأمن الجماعى" خلال أكتوبر القادم

روسيا تشارك فى مناورات دول "معاهدة الأمن الجماعى" خلال أكتوبر القادمالسبت، 26 مايو 2018 02:34 م
الجيش الروسى
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أعلن المكتب الصحفى للقوات المسلحة الروسية، اليوم السبت، عن مشاركة ثمانمائة جندى روسى وثلاثمائة قطعة عسكرية فى مناورات من المقرر أن تجريها دول "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" خلال شهر أكتوبر القادم قرب مدينة "إيكاترينبرج " الروسية عند الحدود الفاصلة بين القارتين الآسيوية والأوروبية.
وأفاد المكتب الصحفى - فى بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - بإنه فى إطار هذه المناورات، ستخوض القوات التابعة للدول الأعضاء فى منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" تدريبا يحاكى عملية حفظ السلام فى منطقة وسط آسيا.
جدير بالذكر أن منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" تعد حلفا عسكريا إقليميا يضم كلا من : أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.
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