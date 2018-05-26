video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جزيرة بربادوس تنتخب أول امرأة رئيسة للحكومة بعد فوز ساحق للمعارضة

السبت، 26 مايو 2018 07:45 ص
جزيرة بربادوس تنتخب أول امرأة رئيسة للحكومة بعد فوز ساحق للمعارضة اقتراع _ صورة أرشيفية
بريدجتاون (رويترز)
إضافة تعليق

انتخبت جزيرة بربادوس أول امرأة رئيسة للحكومة، بعد أن ألحقت المعارضة هزيمة ساحقة بحزب العمال الديمقراطى الحاكم وحصولها على كل المقاعد فى برلمان تلك الجزيرة الواقعة فى الكاريبى حسبما أظهرت نتائج الانتخابات يوم الجمعة.

ويعيد فوز ميا موتلى فى الانتخابات التى جرت يوم الخميس حزب عمال بربادوس إلى السلطة فى تلك الجزيرة التى يبلغ عدد سكانها 285 ألف نسمة لأول مرة منذ عشر سنوات.

وقالت اللجنة الانتخابية إن حزب عمال بربادوس فاز بكل مقاعد البرلمان الثلاثين محققا أول اكتساح كامل فى تاريخ البرلمان. وكان حزب العمال الديمقراطى يحظى من قبل بأغلبية بسيطة بفارق 16 مقعدا.

وقالت موتلي(52 عاما) لأنصارها خارج مقر حزبها فى بريدجتاون يوم الجمعة إن "هذا الانتصار هو انتصار لشعب بربادوس". ووصفت النتيجة بأنها تصويت من أجل شكل من القيادة أشمل وأكثر شفافية.

وتعنى هذه النتيجة أن يصبح برلمان بربادوس بلا معارضة رسمية على الرغم من حقيقة أن عددا غير مسبوق من المرشحين بلغ 135 شخصا تنافسوا من خلال تسعة أحزاب.

وهنأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته فرونديل ستيوارت الذى شغل هذا المنصب منذ عام 2010 موتلى معترفا بأن حزب العمال الديمقراطى تكبد "هزيمة ساحقة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. المطرب مارك أنتونى برفقة صديقته وعائلتها فى بربادوس

جزيرة بربادوس

رئيسة للحكومة

فوز المعارضة

أخبار بربادوس

جزيرة بربادوس

الانتخابات فى جزيرة بربادوس




لا تفوتك
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

صدور قانون التصالح فى المخالفات خلال أيام.. "إسكان البرلمان": إقراره عقب الموافقة على الموازنة العامة.. ومطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تزامنا مع إقراره

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

المنتخب يتعادل 1 / 1 أمام الكويت فى سلسلة وديات الفراعنة قبل المونديال.. كوبر:النتيجة لا تهمنى وأبحث عن بعض الفنيات كمدرب.. ويحمل الإجازة السبب فى عدم تحقيق الفوز.. والوافدون الجدد:مش راضيين عن أدائنا

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

محمد أبو النجا يكشف كواليس فورمة ياسر جلال فى رحيم

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

7 قتلى و19 مفقوداً فى سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة