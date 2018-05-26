جزيرة بربادوس تنتخب أول امرأة رئيسة للحكومة بعد فوز ساحق للمعارضة

بريدجتاون (رويترز)

انتخبت جزيرة بربادوس أول امرأة رئيسة للحكومة، بعد أن ألحقت المعارضة هزيمة ساحقة بحزب العمال الديمقراطى الحاكم وحصولها على كل المقاعد فى برلمان تلك الجزيرة الواقعة فى الكاريبى حسبما أظهرت نتائج الانتخابات يوم الجمعة.

ويعيد فوز ميا موتلى فى الانتخابات التى جرت يوم الخميس حزب عمال بربادوس إلى السلطة فى تلك الجزيرة التى يبلغ عدد سكانها 285 ألف نسمة لأول مرة منذ عشر سنوات.

وقالت اللجنة الانتخابية إن حزب عمال بربادوس فاز بكل مقاعد البرلمان الثلاثين محققا أول اكتساح كامل فى تاريخ البرلمان. وكان حزب العمال الديمقراطى يحظى من قبل بأغلبية بسيطة بفارق 16 مقعدا.

وقالت موتلي(52 عاما) لأنصارها خارج مقر حزبها فى بريدجتاون يوم الجمعة إن "هذا الانتصار هو انتصار لشعب بربادوس". ووصفت النتيجة بأنها تصويت من أجل شكل من القيادة أشمل وأكثر شفافية.

وتعنى هذه النتيجة أن يصبح برلمان بربادوس بلا معارضة رسمية على الرغم من حقيقة أن عددا غير مسبوق من المرشحين بلغ 135 شخصا تنافسوا من خلال تسعة أحزاب.

وهنأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته فرونديل ستيوارت الذى شغل هذا المنصب منذ عام 2010 موتلى معترفا بأن حزب العمال الديمقراطى تكبد "هزيمة ساحقة".