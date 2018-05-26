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تفكيك 7 عبوات ناسفة وتدمير مقر لـ"داعش" فى صلاح الدين بالعراق

السبت، 26 مايو 2018 05:08 م
تفكيك 7 عبوات ناسفة وتدمير مقر لـ"داعش" فى صلاح الدين بالعراق تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، تفكيك 7 عبوات ناسفة وتدمير مقر لتنظيم "داعش" خلال عملية تفتيش نفذها الحشد الشعبى وقوات عمليات صلاح الدين، فى منطقة المطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "تمكنت قوات الحشد الشعبى خلال عملية تفتيش منطقة مطيبيجة والتى انطلقت اليوم بمحورى ديالى وصلاح الدين، بمشاركة القوات الأمنية وباسناد طيران الجيش، من تفكيك 7 عبوات ناسفة، كما أن "العملية تضمنت أيضا تدمير مضافة لداعش".

على جانب آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى بأن مدنيا قُتل فى هجوم مسلح شمال ب‍عقوبة. وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين قتلوا شابا بأطراف قضاء الخالص شمال بعقوبة.

 


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