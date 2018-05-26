الولايات المتحدة تدرس إلغاء تأشيرة رواد الأعمال

واشنطن (أ ش أ)

اقترحت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية إلغاء قاعدة تسمح لرواد الأعمال بالبقاء بشكل مؤقت فى الولايات المتحدة، وهى ما تعرف باسم تأشيرة الشركات الناشئة .

وقالت الوزارة فى وثيقة مسودة - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت " أن برنامج رواد الأعمال الدوليين "ليس الوسيلة المناسبة لجذبهم والاحتفاظ بهم، ولا يوفر الحماية للمستثمرين والعمال فى الولايات المتحدة".

يشار إلى أن تأشيرة الشركات الناشئة تسمح للأجانب الذين لديهم "شركات سريعة النمو" بالتقدم بطلب للحصول على وضع مؤقت للعمل فى الولايات المتحدة.