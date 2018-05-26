الهيئة الخيرية الأردنية تسير قافلة مساعدات إنسانية للضفة الغربية

الهيئة الخيرية الأردنية تسير قافلة مساعدات إنسانية للضفة الغربيةالسبت، 26 مايو 2018 01:29 م
العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
إضافة تعليق
سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، قافلة مساعدات إنسانية إلى الضفة الغربية، وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح - فى بيان - أن القافلة تتألف من 4 شاحنات مبردة تحمل لحوما مجمدة تبرعت بها تكية أم علي، لتوزيعها على مستحقيها فى الضفة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، من خلال الجمعيات الخيرية.
وأشار المفلح إلى أن الهيئة مستمرة، حسب توجيهات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى إرسال وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق فى الضفة الغربية وقطاع غزة، للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الصعبة الراهنة التى يمرون بها.
إضافة تعليق
تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم
صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة