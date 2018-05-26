الهيئة الخيرية الأردنية تسير قافلة مساعدات إنسانية للضفة الغربية

عمان (أ ش أ)

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، قافلة مساعدات إنسانية إلى الضفة الغربية، وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح - فى بيان - أن القافلة تتألف من 4 شاحنات مبردة تحمل لحوما مجمدة تبرعت بها تكية أم علي، لتوزيعها على مستحقيها فى الضفة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، من خلال الجمعيات الخيرية.

وأشار المفلح إلى أن الهيئة مستمرة، حسب توجيهات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى إرسال وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق فى الضفة الغربية وقطاع غزة، للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الصعبة الراهنة التى يمرون بها.