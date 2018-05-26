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السبت، 26 مايو 2018 11:26 ص
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المكسيك: لاتدخل روسى حتى الآن فى حملة الانتخابات الرئاسية بالبلاد

السبت، 26 مايو 2018 11:22 ص
المكسيك: لاتدخل روسى حتى الآن فى حملة الانتخابات الرئاسية بالبلاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


(أ ف ب)
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أعلن رئيس المعهد الوطنى المكسيكى للانتخابات لورنزو كوردوبا أنه ليس هناك "حتى الآن" أى تدخل روسى فى عملية الانتخابات الرئاسية المقررة فى الأول من يوليو، وقال كوردوبا فى مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس "لم نر حتى الآن" أى تدخل.

وكان وزير الخارجية الأمريكى السابق ريكس تيلرسون حذر فى فبراير من "بصمات رقمية" تركتها روسيا "فى انتخابات فى أنحاء متفرقة من العالم" وأوصى المكسيكيين بـ"التنبه".

كذلك أشارت عدة وسائل إعلام مكسيكية إلى احتمال حصول اختراق روسى، مشيرة بصورة خاصة إلى حركة دخول غير اعتيادية مصدرها روسيا إلى موقع المعهد الوطنى للانتخابات حيث يتسجل المكسيكيون المقيمون فى الخارج للإدلاء بأصواتهم.

وقال كوردوبا لفرانس برس إن "لائحة الناخبين الذين يصوتون من الخارج أغلقت اليوم وهناك سبعون مكسيكيا يريدون التصويت من روسيا". وتابع "إننا مستعدون لمواجهة أى تدخل سواء من روسيا أو من أمريكا الشمالية"، وأشار إلى أن تدابير حماية موقع المعهد "تم تعزيزها لكن لم تحصل إلى الآن هجمات تفوق ما يجرى عادة".

وواجه المرشح الذى يتصدر استطلاعات الرأى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من حزب "مورينا" اليسارى بانتظام اتهامات من معارضيه بأنه يتمتع بدعم روسى.

وسخر أوبرادور الذى يترشح للمرة الثالثة فى الانتخابات الرئاسية، من هذه الاتهامات فى مقطع فيديو نشر فى يناير اتخذ فيه اسم "أندريس مونويلوفيتش".

وينتخب المكسيكيون فى الأول من يوليو رئيسهم الجديد كما يصوتون لتجديد أعضاء مجلس النواب الـ500 ومجلس الشيوخ الـ128، فضلا عن عدد من المناصب المحلية.

 


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