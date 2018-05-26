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السبت، 26 مايو 2018 03:24 ص
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المقاومة اليمنية: قواتنا باتت على مشارف مدينة الحديدة بعد تحرير مناطق جديدة

السبت، 26 مايو 2018 03:00 ص
المقاومة اليمنية: قواتنا باتت على مشارف مدينة الحديدة بعد تحرير مناطق جديدة أحد عناصر الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية فى اليمن، العقيد الركن صادق دويد، إن قوات المقاومة اليمنية باتت على مشارف الحديدة (ساحل البحر الأحمر)، بعد تحرير مناطق جديدة من ميليشيات الحوثي.

وأضاف دويد - فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز)الإخبارية، الجمعة - أن مديرية (التحيتا) بات أمر السيطرة عليها محسوما وهناك تخطيط لما بعدها، مشيرا إلى أنه بعزل ميليشيات الحوثى عن الحديدة، غربى اليمن، فقد تم قطع شرايينها مع إيران.

وكانت قوات المقاومة اليمنية قد حققت انتصارات كبيرة فى جبهة الساحل الغربي، بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وسيطرت قوات المقاومة على مفرق (زبيد) ومديرية (الفازة)، مواصلة تقدمها الميدانى باتجاه (الحديدة) على حساب ميليشيات الحوثي.

وقتل 83 مسلحا من ميليشيات الحوثى وأصيب العشرات فى مواجهات هى الأعنف مع المقاومة اليمنية، وغارات لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى مديرية (التحيتا) بجبهة الساحل الغربى لليمن.

 


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