الصحة فى الكونغو الديمقراطية تؤكد إصابة 35 حالة بالإيبولا شمال غرب البلاد

الصحة فى الكونغو الديمقراطية تؤكد إصابة 35 حالة بالإيبولا شمال غرب البلادالسبت، 26 مايو 2018 01:59 م
الإيبولا
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ذكرت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، أن هناك الآن 35 حالة تم التأكد من إصابتها بالإيبولا فى شمال غرب البلاد، منها عشر حالات لقوا مصرعهم بسبب هذا الفيروس، بالإضافة إلى 13 حالة أخرى محتملة.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن حملة التطعيمات لازالت مستمرة فى مدينة "مبانداكا" التى يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة والتى تم التأكد من إصابة أربع حالات بالإيبولا فيها.
وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع بجنيف اليوم، بأنه ملتزم شخصيًا بالتأكد من أن المنظمة تفعل كل ما فى وسعها لإيقاف تفشى هذا المرض بأسرع وقت ممكن.
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