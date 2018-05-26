الشرطة الإسبانية تعتقل مسنا يسطو على البنوك منذ 35 عاما

الشرطة الإسبانية تعتقل مسنا يسطو على البنوك منذ 35 عاماالسبت، 26 مايو 2018 12:53 م
الشرطة الاسبانية ـ صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال رجل مسن يبلغ من العمر 66 عاماً للاشتباه فى سرقته 9 بنوك فى البلاد الشهر الماضى.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت، أن المشتبه به تم اعتقاله فى أحد الفنادق بالقرب من العاصمة مدريد، مشيرة إلى أنه من المعتقد قيامه بتنفيذ عمليات السرقة الأخيرة فى مناطق بمدريد و"أليكانتى"، عاصمة السياحة على الساحل الجنوبى الشرقى للبلاد، وغيرهما.
ونقلت الشبكة عن السلطات الإسبانية قولها إن الرجل كان يقوم بسرقة البنوك منذ حوالى 35 عاماً مضت،وكان ينفذ السرقة عن طريق ارتداء ملابس رسمية بدون تغطية الوجه ثم يقوم بإخراج سلاح نارى لموظف البنك مطالباً إياه بالمال.
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