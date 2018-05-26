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الرئيس الكورى الجنوبى يلتقى نظيره الشمالى فى المنطقة الحدودية

السبت، 26 مايو 2018 01:21 م
الرئيس الكورى الجنوبى يلتقى نظيره الشمالى فى المنطقة الحدودية رئيس كوريا الشمالية


كتب سمير حسنى ورويترز
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أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جيه-إن اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وهذا هو ثانى اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن مون وكيم اجتمعا شمال الحدود شديدة التحصين بعد ظهر اليوم لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونجيانج وواشنطن.

وقال مسؤولون إن مون سيعلن نتيجة اجتماعه مع كيم الذى استمر ساعتين صباح غد الأحد.

 

 


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