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الجيش الوطنى الليبى ينفذ هجوما ناجحا نحو مدينة درنة من كافة المحاور

السبت، 26 مايو 2018 05:10 م
الجيش الوطنى الليبى ينفذ هجوما ناجحا نحو مدينة درنة من كافة المحاور الجيش الليبى


كتب أحمد جمعة
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أعلنت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا نجاح وحدات القوات المسلحة الليبة فى تنفذ هجوما ناجحا نحو مدينة درنة من جميع المحاور.

 

فيما أعلن قائد الصاعقة الليبية، اللواء ونيس بو خمادة، السبت، انطلاق عملية تحرير منطقة تمسكت جنوب غرب درنة من الجماعات الإرهابية.

 

وأطلق بوخمادة اسم "الشهيد العميد عبدالحميد عقيلة الورفلى" على هذه العملية، مطالبا كافة وحدات الصاعقة الليبية فى درنة بالتقدم للسيطرة على "تمسكت".

 

ويأتى تقدم وحدات الصاعقة الليبية إلى منطقة "تمسكت" بالتزامن مع قصف جوى عنيف وتقدم لوحدات الجيش فى المحور الشرق لمدينة درنة وتحديداً عند منطقة الفتائح.

 

وفى ذات السياق، أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العميد ميلاد الزوى، انسلاخ الجو الليبى تمكن من تدمير دبابة تابعة الإرهابيين.

 

ومن ناحية أخرى، أكدت قوات الصاعقة الليبية، اليوم، مقتل أحد عناصرها فى المواجهات الدائرة مع الإرهابيين بمحور تمسكت بدرنة.

 


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