التحالف الدولى يحذر من مخاطر عودة عناصر داعش الأجانب إلى أوروبا

واشنطن(أ ش أ)

حذر نائب قائد التحالف الدولى ضد "داعش" للاستراتيجية والإسناد، اللواء فيلكس جيدنى من مخاطر عودة عناصر تنظيم داعش الاجانب إلى أوروبا .

وقال جيدنى - فى تصريحات لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية اليوم السبت - أن " عناصر داعش العائدين إلى أوروبا يهددون أمن بلدانهم"، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) حققت نجاحا فى اعتراض المقاتلين الذين حاولوا مغادرة أرض المعركة.

وأكد أن خطر تنظيم داعش الإرهابى لا زال متواجدا، موضحا أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة نشاطه.

وتابع قائلا " نحن اضعفنا بالتأكيد داعش فى العراق وسوريا، وذلك يحجم خطر هجومه فى اوروبا وعواصم دول التحالف الاخرى، لكننا لم نتخلص من الخطر بالكامل، وعلينا التركيز على عدم تجدد ونمو داعش فى المناطق التى سيطرنا عليها وعلى عدم تجدد قدرته على تنفيذ هجمات خارجية".مشيرا إلى أن التحالف الدولى أطلق عملية فى سوريا تهدف إلى السيطرة على كافة أراضى داعش شرق الفرات.