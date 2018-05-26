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السبت، 26 مايو 2018 05:43 م
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اعتقال 100 شخص خلال حملة مكافحة الإتجار بالمخدرات فى بنجلاديش

السبت، 26 مايو 2018 05:01 م
اعتقال 100 شخص خلال حملة مكافحة الإتجار بالمخدرات فى بنجلاديش شرطة بنجلاديش
دكا (أ ش أ)
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أعلن مسئولو الأمن فى بنجلاديش اليوم السبت، اعتقال مائة مشتبه به على الأقل ، فى إطار جهود حملة مكافحة المخدرات بالقرب من العاصمة "دكا".

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أكثر من ستين شخصا قتلوا ، كما اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف مشتبه به ، وذلك فى إطار الحملة التى بدأت خلال أبريل الماضى فى كافة أنحاء بنجلاديش.

وأشار المسئولون ، ووسائل إعلام محلية ، إلى أن القتلى لقوا حتفهم فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال حملات المداهمة.

ويذكر أن السلطات البنغالية قد أكدت أنها تتبع سياسة "عدم التسامح " تجاه مكافتحها للإتجار فى المخدرات.

 


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