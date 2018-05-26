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السبت، 26 مايو 2018 07:16 م
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ارتفاع حصيلة قتلى حادث سير فى أوغندا إلى 48 شخصا

السبت، 26 مايو 2018 06:00 م
ارتفاع حصيلة قتلى حادث سير فى أوغندا إلى 48 شخصا حادث سير - أرشيفية
كمبالا (أ ف ب)
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قتل 48 شخصا حسب الصليب الأحمر الأوغندى و22 حسب الشرطة، ليل الجمعة السبت، فى حادث سير بين جرار كان يسير بدون مصابيح وحافلة وشاحنة.

وقال متحدث باسم الشرطة إيميليان كاييما إن الحادث الذى يعد واحدا من الأخطر فى أوغندا فى السنوات الأخيرة، وقع ليل الجمعة السبت، فى إقليم كيرياندونجو الذى يبعد نحو 220 كيلومترا شمال العاصمة كمبالا.

ولم تعرف تفاصيل كثيرة عن الحادث حتى الآن بسبب بعد مكان حدوثه عن العاصمة وكذلك بسبب وقوعه ليلا.

وقالت مصادر متطابقة إن الحافلة التى كانت قد غادرت مدينة ليرا مساء، اصطدمت بالجزء الخلفى من الجرار الذى كان يسير بدون مصابيح وكانت تحاول تجاوزه.

وقد انقلبت الحافلة وانزلقت على الطريق قبل ان تصطدم بشاحنة تنقل علبا للبيرة فى الاتجاه المعاكس.

وقالت ناطقة باسم الصليب الأحمر ايرينى ناكاسيتا لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة بلغت 48 قتيلا بينهم 16 طفلا"، وأضافت أن "متطوعينا ساعدوا الشرطة فى إجلاء الضحايا".

لكن كاييما نفى حصيلة الصليب الأحمر وتحدث عن مقتل 22 شخصا بينهم 4 اطفال، وجرح 14 شخصا نقلوا بمروحية إلى كمبالا.

وأوضح ان سائقى الآليات الثلاث قتلوا فى الحادث.     

 


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