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إنشاء شعار ملكى جديد لميجان ماركل زوجة حفيد ملكة بريطانيا

السبت، 26 مايو 2018 09:56 ص
إنشاء شعار ملكى جديد لميجان ماركل زوجة حفيد ملكة بريطانيا هارى وميجان


رويترز
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أنشئ شعار ملكى جديد للمثلة الأمريكية ميجان ماركل، التى تزوجها الأمير هارى حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فى حفل كبير شاهده الملايين يوم السبت الماضى، تزينه الوردة الرسمية لولاية كاليفورنيا وخلفية زرقاء تمثل المحيط الهادى.

وانضمت ميجان إلى الأسرة المالكة البريطانية بعد حفل الزواج الذى أقيم فى قلعة وندسور القريبة من لندن وصارت رسميا دوقة ساسكس.

وقال مكتب هارى يوم الجمعة إن الملكة إليزابيث وافقت على تصميم الشعار كما وافق عليه كبير مصدرى الشعارات توماس وودكوك ومقره مؤسسة الشعارات الملكية فى لندن.

وقال قصر كينزنجتون فى بيان "عملت صاحبة السمو الملكى عن قرب مع مؤسسة الشعارات خلال عملية التصميم لإنشاء شعار يضم كلا من الجانبين الشخصى والتمثيلى".

ولدت ميجان ونشأت فى لوس انجليس بولاية كاليفورنيا وقال البيان إن الخلفية الزرقاء للشعار تمثل المحيط الهادى الذى تطل عليه الولاية الأمريكية وإن شعاعين ذهبيين به يرمزان لشمس كاليفورنيا الساطعة.

وقال القصر إن الشعار يتضمن أيضا ثلاث ريشات تمثل التواصل وقوة الكلمات وفى الأسفل هناك مجموعة من زهور الخشخاش صفراء اللون وهى شعار ولاية كاليفورنيا ومجموعة من الزهور أيضا التى تنبت فى قصر كينزنجتون حيث تقيم ميجان الآن مع زوجها. وهناك طائر مغرد بمنقار مفتوح وهو ما يمثل أيضا قوة التواصل.

 

 


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