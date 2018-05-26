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أ ش أ: مظاهرات فى كييف لمطالبة روسيا بالإفراج عن محتجزين أوكرانيين

السبت، 26 مايو 2018 03:52 م
أ ش أ: مظاهرات فى كييف لمطالبة روسيا بالإفراج عن محتجزين أوكرانيين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


كييف (أ ش أ)
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نظم محتجون أوكرانيون تظاهرة حاشدة بالقرب من مقر السفارة الروسية فى كييف، لمطالبة موسكو بالإفراج عن محتجزين أوكرانيين ونشطاء سياسيين تعتقلهم داخل أراضيها، منهم المخرج السينمائى أولج سينتسوف.

من جانبها، أفادت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية اليوم السبت، أن المتظاهرين رفعوا صور المحتجزين داخل السجون الروسية أمام مقر السفارة الروسية، وكذلك أشعلوا ألسنة لهب، مما أعطى انطباعا بأن السفارة كانت مشتعلة.

وتم احتجاز سينتسوف، وهو مخرج أفلام أوكرانى، فى شبه جزيرة القرم فى عام 2014، حيث أدين بتهم تتعلق بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما داخل إحدى السجون بأقصى شمال روسيا.

وفى 14 من الشهر الجارى، أعلن سينتسوف أنه دخل فى إضراب عن الطعام حتى تقرر موسكو الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الأوكرانيين وإعادتهم إلى وطنهم.

ووفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية، فإن روسيا تحتجز أكثر من 60 أوكرانى داخل روسيا بسبب تهم تتعلق بالإرهاب منذ قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.

 


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