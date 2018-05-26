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أ ش أ: الأمم المتحدة تؤكد حاجتها 280 مليون دولار لتنفيذ عمليات إغاثية بإثيوبيا

السبت، 26 مايو 2018 03:58 م
أ ش أ: الأمم المتحدة تؤكد حاجتها 280 مليون دولار لتنفيذ عمليات إغاثية بإثيوبيا الأمم المتحدة


جنيف (أ ش أ)
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قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية والحكومة الإثيوبية تركزان حاليا وبعد مراجعة خطة الاستجابة الإنسانية ومواجهة الكوارث فى إثيوبيا على أولويات الاستجابة الحرجة وفجوات التمويل، وإن المنظمة تحتاج لتمويل قيمته 4ر280 مليون دولار لضمان الاستجابة المنقذة للحياة لمن هم بحاجة من المتضررين فى إثيوبيا للأشهر الستة المقبلة.

وأضاف المسئول الأممى -فى بيان أصدرته الأمم المتحدة فى جنيف اليوم السبت- أن شركاء الأمم المتحدة فى المجال الإنسانى يركزون على الحاجة لزيادة الاستجابة الإنسانية لأكثر من مليون شخص نزحوا بسبب النزاع خلال الشهور الاثنى عشر الماضية.

ولفت إلى أن الاحتياجات الإغاثية الناجمة عن الصراع تضاف إلى آثار عامين متتاليان من الجفاف فى إثيوبيا لم يتعاف الإثيوبيون منها بعد، وأكد أن خطة الاستجابة الإنسانية لإثيوبيا تحتاج إلى تمويل يقارب 66ر1 مليار دولار للعام الحإلى ولم يتم تمويلها حتى الان سوى بنسبة 34%.

 


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