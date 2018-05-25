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هجوم بقنبلة على مطعم هندى قرب تورونتو يسفر عن 15 جريحا

الجمعة، 25 مايو 2018 02:50 م
هجوم بقنبلة على مطعم هندى قرب تورونتو يسفر عن 15 جريحا هجوم - أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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أسفر هجوم بقنبلة على مطعم هندى قرب تورونتو عن 15 جريحا مساء الخميس، 3 منهم فى حالة خطرة، كما أعلنت الشرطة فى بيان أوردته شبكة سى.بى.إس الكندية العامة.

 وتسلل رجلان مقنعان إلى المطعم الكائن فى ميسيسوجا، بالضاحية الغربية لتورونتو، ومن دون أن يقولا أى شىء، ألقيا قنبلة يدوية الصنع ثم لاذا بالفرار.

وقال السرجنت مات برترام من الشرطة المحلية "دخلا وألقيا العبوة وغادرا على الفور".

واضاف "لا شىء يتيح لنا ان نصف فى هذه المرحلة أن نحدد إن كان الأمر يتعلق بجريمة بغيضة أم بعمل إرهابى".

ومن جانبه، قالت الشرطة الكندية إن الانفجار لا يبدو مرتبطا بالإرهاب كما لا يبدو جريمة كراهية.

ولا تزال الشرطة تبحث عن رجلين مجهولى الهوية دخلا المطعم مساء أمس الخميس وفجرا عبوة ناسفة.

             

 

 


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