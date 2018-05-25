video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استشهادا بالجانب الدنماركى..

نائب ألمانى متشدد يدعو لمنع المسلمين الصائمين من العمل فى رمضان

الجمعة، 25 مايو 2018 09:54 ص
نائب ألمانى متشدد يدعو لمنع المسلمين الصائمين من العمل فى رمضان البرلمان الألمانى - ارشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق
دعا نائب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين أمس الخميس، إلى منع الأطباء والممرضات والطيارين وسائقى الحافلات والقطارات المسلمين من العمل فى رمضان إذا كانوا صائمين.

وتضم ألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم بينهم أتراك يعيشون بها منذ عقود، ومهاجرون وطالبو لجوء وصلوا خلال السنوات القليلة الماضية وفر كثير منهم من الصراعات فى سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وحسب تقرير لوكالة انباء رويترز، قال السياسى الذى ينتمى لحزب البديل من أجل ألمانيا مارتن سيكرت، إن أصحاب العمل غير القادرين على إعطاء المسلمين الصائمين مناوبة ليلية أو فى الصباح الباكر ينبغى أن يتاح لهم جعلهم يستغلون بعض إجازاتهم السنوية خلال شهر رمضان.

وتساءل السياسى عضو لجنة الشؤون العمالية والاجتماعية بالبرلمان "لماذا ينبغى لمريض أن يخضع لعملية على أيدى جراح لم يشرب أى شيء لمدة 12 ساعة؟".

وأضاف "لماذا ينبغى أن يتم نقل أناس على أيدى آخرين ربما يعانون من مشكلات فى التركيز وجفاف نتيجة صومهم لساعات؟".

وجاءت تصريحات سيكرت بعدما أثارت وزيرة الاندماج الدنمركية إنجرست ويبرج ضجة حينما دعت المسلمين الصائمين إلى أخذ إجازة فى رمضان لتجنب حدوث أثر سلبى على المجتمع، وقوبلت دعوتها بانتقادات واسعة بما فى ذلك من الحزب الليبرالى الذى تنتمى إليه.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تريد ألمانيا شاملة ومتعددة الأعراق. ولطالما أكدت ميركل أن الإسلام جزء من ألمانيا ودعت إلى التسامح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الحياء خير كله".. موضوع خاطرة التراويح فى تاسع أيام رمضان

"الأوقاف": تكثيف الجهود لخدمة عمار بيوت الله فى رمضان

المانيا

المسلمين فى المانيا

صيام رمضان

رمضان فى المانيا

اخبار العالم




لا تفوتك
الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

الإحصاء: 67.8 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى نهاية 2017

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

توماس مولر: محمد صلاح لديه فرصة كبيرة لحصد الكرة الذهبية

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

شاهد.. الجيش الليبى يعثر على أنفاق للإرهابيين فى درنة بتمويل قطرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب".. نواب بلجنة الصحة يتقدمون ببيان عاجل لمناقشة الأزمة.. ويؤكدون: استخدام لقب اخصائى من غير الأطباء نصب.. والنائبة ليلى أبو إسماعيل تتقدم بقانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

9 مواد مخدرة تنتظر اعتمادها من وزير الصحة بجداول المخدرات.. الطب الشرعى: تأثير الإستروكس والفودو يوازى 400 ضعف الحشيش الطبيعى.. وانتهينا من اعتماد 5 مواد جديدة.. "الصحة": تسبب تشوهات الأجنة والفشل الكلوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة