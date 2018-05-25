نائب ألمانى متشدد يدعو لمنع المسلمين الصائمين من العمل فى رمضان

كتب: أحمد علوى

دعا نائب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين أمس الخميس، إلى منع الأطباء والممرضات والطيارين وسائقى الحافلات والقطارات المسلمين من العمل فى رمضان إذا كانوا صائمين.

وتضم ألمانيا نحو أربعة ملايين مسلم بينهم أتراك يعيشون بها منذ عقود، ومهاجرون وطالبو لجوء وصلوا خلال السنوات القليلة الماضية وفر كثير منهم من الصراعات فى سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وحسب تقرير لوكالة انباء رويترز، قال السياسى الذى ينتمى لحزب البديل من أجل ألمانيا مارتن سيكرت، إن أصحاب العمل غير القادرين على إعطاء المسلمين الصائمين مناوبة ليلية أو فى الصباح الباكر ينبغى أن يتاح لهم جعلهم يستغلون بعض إجازاتهم السنوية خلال شهر رمضان.

وتساءل السياسى عضو لجنة الشؤون العمالية والاجتماعية بالبرلمان "لماذا ينبغى لمريض أن يخضع لعملية على أيدى جراح لم يشرب أى شيء لمدة 12 ساعة؟".

وأضاف "لماذا ينبغى أن يتم نقل أناس على أيدى آخرين ربما يعانون من مشكلات فى التركيز وجفاف نتيجة صومهم لساعات؟".

وجاءت تصريحات سيكرت بعدما أثارت وزيرة الاندماج الدنمركية إنجرست ويبرج ضجة حينما دعت المسلمين الصائمين إلى أخذ إجازة فى رمضان لتجنب حدوث أثر سلبى على المجتمع، وقوبلت دعوتها بانتقادات واسعة بما فى ذلك من الحزب الليبرالى الذى تنتمى إليه.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تريد ألمانيا شاملة ومتعددة الأعراق. ولطالما أكدت ميركل أن الإسلام جزء من ألمانيا ودعت إلى التسامح.