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الجمعة، 25 مايو 2018 06:54 ص
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مقتل مسلح برصاص أحد المارة فى ولاية أوكلاهوما بعد إصابته شخصين

الجمعة، 25 مايو 2018 05:52 ص
مقتل مسلح برصاص أحد المارة فى ولاية أوكلاهوما بعد إصابته شخصين عناصر من الشرطة الامريكية
(رويترز)
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قالت السلطات الأمريكية، إن مسلحا أصاب شخصين فى مطعم بولاية أوكلاهوما، أمس الخميس، وإن أحد المارة قتل المسلح بالرصاص لدى خروجه من المكان.

وذكرت الشرطة على تويتر، أن المسلح فتح النار بداخل مطعم فى منطقة ليك هفنر فى مدينة أوكلاهوما عاصمة الولاية مساء أمس الخميس فأصاب شخصين.

وأضافت "كان بحوزة أحد المارة مسدس، وواجه المسلح خارج المطعم وأصابه إصابة مميتة"، ونقل المصابان إلى المستشفى ومن المتوقع نجاتهما، وأشارت الشرطة إلى أنها تتحرى الدافع وراء إطلاق النار وأن هوية المسلح غير مؤكدة.

 

 


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