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مساعدات كويتية عاجلة لنازحى سقطرى اليمنية بسبب إعصار "ماكونو"

الجمعة، 25 مايو 2018 12:44 م
مساعدات كويتية عاجلة لنازحى سقطرى اليمنية بسبب إعصار "ماكونو" إعصار ماكونو
الكويت (أ ش أ)
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، تقديم مساعدات عاجلة للأشقاء اليمنيين فى أرخبيل سقطرى، الذى تعرض لإعصار ماكونو المدارى، ما تسبب فى دمار كبير بالممتلكات ونزوح كبير من أهالى الأرخبيل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير - فى تصريح اليوم الجمعة - إن المساعدات العاجلة تندرج فى سياق الجهود التى تبذلها الجمعية فى مجال العمل الخيرى والإنساني، وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عما تسبب به الإعصار من دمار كبير فى أرخبيل سقطرى.

وأضاف أن الهلال الأحمر الكويتى يسعى بكل جهوده للتخفيف من حدة معاناة النازحين هناك، وتوفير المواد التموينية الأساسية العاجلة اللازمة للمتضررين بشكل سريع، مؤكدا حرص الجمعية على أن يحقق تدخلها الإنسانى فى سقطرى، الأثر الإيجابى فى حياة أهإلى الأرخبيل؛ وذلك بالشراكة مع الجهات والمنظمات المعنية المتخصصة.

وأشار الساير إلى أن تقديم المساعدات العاجلة، يأتى استمرارا لبرنامج المساعدات الإنسانية الذى تقوم به الجمعية، ضمن سلسلة من الحملات التى نفذتها فى عموم مناطق اليمن، إضافة إلى وصولها لمناطق نائية تعانى ندرة الاحتياجات الأساسية.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت (سقطرى) محافظة منكوبة لما تسبب به إعصار (ماكونو) من أضرار فى كل المرافق هناك، كما طالبت المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث، بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة.

 


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