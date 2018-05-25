مسئول إيرانى: طهران تريد من الأوروبيين حزمة اقتصادية بنهاية مايو

رويترز

قال مسئول إيرانى كبير، اليوم الجمعة، إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة اقتصادية بنهاية الشهر الجارى لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، وذكر المسئول قبل محادثات مع القوى الكبرى "نتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو"، وأضاف أن طهران ستقرر فى غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى فى الاتفاق النووى.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت، الخميس، إن ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق النووى القائم مع إيران، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015، وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة للمستشارة الألمانية ميركل، مع لى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى، فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين إذ تزور المستشارة الألمانية الصين لمدة يومين.