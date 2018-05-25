مسئولون باليمن: ميليشيات الحوثى تنهب البنوك وشركات الصرافة فى صنعاء

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نفذت المليشيات الحوثية، عددا من حملات المداهمة لعشرات الشركات ومحلات الصرافة وفروع البنوك فى صنعاء، وعددا من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقامت بنهب ملايين الريالات، تحت غطاء منع التداول بالعملة الجديدة.

وقال عدد من مسئولى شركات الصرافة والبنوك - لقناة (العربية) الإخبارية - إن المليشيات الحوثية نهبت مبالغ كبيرة بملايين الريالات من مقراتهم فى صنعاء وفروعهم فى مناطق سيطرتها، بذريعة عدم التعامل بالنقود الجديدة الصادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية، وكانت ميليشيات الحوثى أغلقت - يومى الأربعاء والخميس الماضيين - فروعا لمصارف فى صنعاء، وشركات صرافة، واعتقلت عشرات الموظفين فيها وصادرت ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة، فى إطار حملة أمنية لمنع التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة الشرعية اليمنية.