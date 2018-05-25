محكمة أمريكية تغرم سامسونج 533 مليون دولار إلى آبل لانتهاكها براءاتها

سان خوسيه (أ ف ب)

حكمت هيئة محلّفين أمريكية، الخميس، على عملاق الالكترونيات الكورى الجنوبى "سامسونج" بدفع تعويض بقيمة 533 مليون دولار لمنافسته الأمريكية "آبل" لانتهاكه براءات اختراع للمجموعة الأمريكية بتقليده تصميم هاتف آيفون.

وسامسونج التى لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع ايضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار اضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.

وفى هذا النزاع القضائى المستمر بين عملاقى التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت "آبل" تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، فى حين ان المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول ان قيمة التعويض لا يجب ان تتجاوز 28 مليونا.

وتعيّن على هيئة المحلّفين ان تبتّ فى ما إذا كانت عناصر التصميم التى نسختها "سامسونج" تبرر تسديد كلّ الأرباح التى حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر فى سياق تصميم أكثر شمولا.

وثلاث براءات معنية بهذا النزاع وهى تتمحور خصوصا على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلا عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.

وفى العام 2011، صدر حكم أول لصالح "آبل" وحكم على "سامسونج" بموجبه بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا الى المحكمة الاميركى العليا التى أبطلت فى 2016 العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على "سامسونج" وأحالت القضية إلى النظام القضائى العادي.