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طبيب الرئيس الفلسطينى: لا يوجد موعد محدد لخروجه من المستشفى

الجمعة، 25 مايو 2018 03:19 م
طبيب الرئيس الفلسطينى: لا يوجد موعد محدد لخروجه من المستشفى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رويترز
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قال مسؤول طبى فلسطينى اليوم الجمعة إن الرئيس محمود عباس سيبقى فى المستشفى إلى حين استمكال علاجه وإنه ليس هناك موعد محدد لمغادرته.

وقال سعيد السراحنة المدير الطبى للمستشفى الإستشارى الخاص فى رام الله حيث يعالج عباس منذ الأحد الماضى "الرئيس لا يزال فى المستشفى يستكمل علاجه ولن يغادر اليوم".

وأضاف السراحنة فى اتصال هاتفى مع رويترز "ليس هناك موعد محدد لخروجه من المستشفى. سيبقى لحين استكمال علاجه".

كان الأطباء قد قالوا فى بادئ الأمر إن عباس دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد جراحة فى الأذن قبل ذلك بخمسة أيام. لكنهم أعلنوا يوم الإثنين إنه مصاب بالتهاب رئوي.

وفى فبراير شباط دخل عباس، وهو مدخن شره، مستشفى فى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

وظهر عباس (82 عاما) فى تسجيل مصور يوم الثلاثاء وهو يمشى فى المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية إن عباس أجرى محادثات هاتفية مع عدد من الزعماء العرب والتقى مع مسؤولين فلسطينيين خلال اليومين الماضيين.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، وخاض محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لكن المفاوضات انهارت فى 2014.


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